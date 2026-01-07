Detenido en Puebla ‘Eduardo N’, un exfuncionario público vinculado con Genaro García Luna

La Fiscalía lo acusa por su presunta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada en operaciones realizadas entre 2008 y 2013

Eduardo 'N' en una foto difundida por la Fiscalía. FGR

Un presunto colaborador cercano al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón, ha sido detenido este miércoles en el Estado de Puebla, en un operativo coordinado por policías federales ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR). En un comunicado, Ulises Lara, el portavoz de la dependencia, informó que al detenido, Eduardo N, se le acusa por presuntamente haber cometido delitos de peculado y delincuencia organizada en varias operaciones realizadas mientras fue servidor público, entre 2008 y 2013.

“De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo N, como servidor público, posiblemente de manera ilícita, suscribió contratos de servicios para diversos centros federales de readaptación social, que Genaro N, otro servidor público tenía a su cargo”, dijo Lara.

En diciembre pasado, la FGR informó sobre la detención en Ciudad de México de María Vanessa Pedraza Madrid, otra colaboradora muy cercana de García Luna —sentenciado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico— tras ser acusada de blanqueo de recursos y delincuencia organizada. A la mujer, detenida en la alcaldía Benito Juárez, una demarcación acomodada de la capital mexicana, se le dictó prisión preventiva en el CEFERESO número 16 del Estado de Morelos. Por los delitos de los que se le acusa, Pedraza estará encarcelada desde el inicio de su proceso hasta el dictado de la sentencia. “Esta persona, probablemente formaba parte del círculo cercano de Genaro N, quien le otorgó amplio poder para realizar diferentes actividades para los objetivos ilícitos que encabezaba el funcionario federal”, se lee en el comunicado de la FGR.

Pedraza Madrid fue funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012. Pasó varios años en la estructura de la agencia que administra las prisiones —que entonces dependía de la SSP—, luego asumió el seguimiento a “proyectos prioritarios” en la institución y finalmente se convirtió en asesora del secretario García Luna. Ambos salieron de la SSP a finales de 2012, durante la transición del sexenio de Felipe Calderón (PAN) al de Enrique Peña Nieto (PRI).

En su mensaje de este miércoles, Lara recordó que la detención de Eduardo N, se suma a la de Pedraza Madrid y a la de otro exfuncionario también ligado a García Luna, identificado como Jesús N: “En cuanto a Jesús N, el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, le formuló imputación sólida y contundente para que el juez lo vinculara a proceso por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado”.

Para Jesús N también se ha dictado prisión preventiva oficiosa, que ya cumple en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras tiene lugar la investigación complementaria en los próximos tres meses. Jesús N fue servidor público entre 2013 y 2015 “probablemente también participó en la simulación de contratos de adquisición de servicios para extraer recursos de la institución referida de la administración pública federal”, precisó la Fiscalía.