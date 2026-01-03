Casos de gusano barrenador en el Estado de México y Tamaulipas encienden las alarmas sobre su avance hacia la frontera norte

La Secretaría de Agricultura asegura que ha controlado ambos casos, uno en el norte, detectado en un becerro, y otro en el municipio de Tlatlaya, en una cabra

Entre la última semana del 2025 y los primeros días de 2026 México ha registrado dos casos de animales infectados con larvas del gusano barrenador del ganado (GBG), lo que aumenta la presión sobre el país por parte de su socio del norte, que mantiene cerrada la frontera al ganado mexicano desde el pasado 9 de julio, ante a la rápida diseminación de la enfermedad. Los dos casos, uno detectado en una cabra este 1 de enero en el Estado de México, y otro, el 31 de diciembre, en el municipio de Llera, en Tamaulipas, han sido atendidos “oportunamente”, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura. Estos nuevos registros ponen el foco en la negociación y la cooperación entre México y Estados Unidos para contener la plaga y reabrir la frontera ante las pérdidas millonarias para los ganaderos mexicanos, que, según cifras de las organizaciones del sector, han dejado de comercializar al exterior cerca de un millón de reses, con pérdidas de hasta 700 millones de dólares.

En un comunicado publicado este jueves, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el caso más reciente de GBG en el municipio Tlatlaya, Estado de México: “Fue atendido de manera inmediata y dieron tratamiento preventivo a los 20 animales que se encuentran en el rancho, ninguno de los cuales estaban afectados por la plaga”, dijeron.

El pasado 31 de diciembre la Secretaría de Agricultura también confirmó la enfermedad de miasis por GBG en un becerro de unos días de nacido, en el municipio de Llera, ubicado a unos 400 kilómetros al sur de la franja fronteriza, el caso que más preocupa por su cercanía con Estados Unidos.

“Para inactivar el caso a la brevedad, el Senasica realiza acciones de rastreo epidemiológico, colocación de trampas, liberación de moscas estériles y capacitación”, confirmó la dependencia, que, además, dijo que trabaja con el Gobierno estatal de Tamaulipas en la inspección de una decena de predios cercanos al lugar donde se detectó el caso, y donde ya se han revisado a 325 animales, entre bovinos, ovinos, caprinos, aves, equinos, porcinos, perros, gatos y liebres. “No se encontraron nuevos casos positivos a GBG”, confirmaron.

El Senasica ha confirmado también que junto con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos (APHIS), que forma parte del Departamento de Agricultura de ese país (USDA), han acordado la liberación de moscas estériles en esa región, la forma más efectiva de erradicar la plaga de forma natural.

La cooperación, clave para la contención

El pasado 3 de noviembre, la titular del USDA, Brooke Rollins, junto con una delegación de funcionarios estadounidenses, visitaron la capital mexicana, en donde sostuvieron reuniones con personal del Senasica y en Palacio Nacional, con la presidenta Claudia Sheinbaum. Julio Berdegué, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, calificó la reunión como “positiva”, y dijo que estaban avanzando en tener una estrategia conjunta para frenar la plaga. La enfermedad fue erradicada de territorio mexicano en 1991, pero volvió con fuerza en 2023, desde Centroamérica.

Desde el cierre de la frontera al ganado mexicano, en julio de 2025, ambos Gobiernos han definido algunas líneas de trabajo y han dispuesto de un presupuesto millonario para atender las afectaciones sanitarias y económicas que ha dejado a su paso la miasis por GBG. Entre estas acciones está la inversión de 21 millones de dólares por parte del USDA para la renovación de la planta de moscas estériles en Chiapas, que estará lista en julio de este 2026, y la apertura de una nueva instalación de este tipo en Texas.

En palabras de Manuel Otero, el director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), un organismo fundamental en la lucha contra la plaga del GBG, todos los países de la región están llamados a trabajar juntos para mitigar la enfermedad: “El gusano barrenador está volviendo y es un llamado de atención para todo el continente”, declaró a este periódico en mayo pasado. “Esto es un llamado de atención no solo para México, o Centroamérica. Este tema no se puede tratar aisladamente por un país, tiene que ser un esfuerzo concertado”, dijo Otero, que confirmó entonces una inversión en México cercana al millón 650.000 dólares en la colocación de puntos de control para frenar la plaga “con carácter de emergencia”.

El 2025 en cifras

En el más reciente boletín epidemiológico sobre GBG en México, publicado en el mes de diciembre, la Secretaría de Agricultura confirma que a través del trabajo coordinado en el país, se ha contenido la emergencia en el sur–sureste del territorio.

“Del 21 de noviembre de 2024 y hasta el 29 de noviembre de 2025, se han confirmado 11.316 casos de gusano barrenador del ganado, siendo la semana epidemiológica número 45 [principios de noviembre] la que presenta más casos (514). Del total, 8.340 se han identificado en bovinos, 1.433 en caninos, 595 en equinos, 558 en suinos [una subfamilia de mamíferos], 308 en ovinos, 40 en caprinos, 26 en felinos domésticos, 12 en aves de corral, dos en animales en cautiverio y dos en aves silvestres”, aseguran.

Los Estados que más casos han registrado son Chiapas (4.955), Oaxaca (1.586), Veracruz (1.449), Yucatán (1.263) y Tabasco (1.032). “La presencia del GBG sigue siendo un recordatorio de que la sanidad animal requiere atención constante, responsabilidad compartida y una profunda conciencia social”, firma en el reporte, Armando García López, director de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de los Animales(CPA).