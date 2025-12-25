‘Vainilla’, el relato íntimo de Mayra Hermosillo sobre las mujeres de su vida que conmovió a Guillermo del Toro

Producida, escrita y dirigida por Mayra Hermosillo. Así se presenta Vainilla, la ópera prima de la directora de 38 años. La película nace como una especie de autobiografía sobre su infancia en un matriarcado familiar en su natal Torreón, Coahuila, pero también se engendra como un exorcismo y catarsis personal dentro de una industria cinematográfica que, en algún punto de su carrera, le hizo cuestionarse si realmente ese era su lugar. Hoy, esas dudas han quedado disipadas. El debut tras las cámaras de la también actriz no ha pasado desapercibido. Festivales importantes como el de Venecia le abrieron las puertas en su última edición, donde el cineasta Guillermo del Toro se conmovió ante su historia; o el de Morelia, uno de los más relevantes del país, donde fue reconocida con el Premio del Público.

Tras su paso por Estados Unidos, en el Guadalajara Film Festival in L.A., el filme continuó con su recorrido internacional en la cita cinematográfica en Huelva, España, donde se hizo con el premio a Mejor Dirección y a Mejor Reparto para las siete mujeres protagonistas. Vainilla sitúa al espectador en México a finales de los ochenta, donde una familia conformada por siete mujeres de diferentes generaciones e ideologías lucha por salvar la casa en la que viven, que están a punto de perder debido a una deuda pendiente. La historia transcurre a través de los ojos de la más joven, Roberta, de 8 años, mientras se adentra en un viaje de autodescubrimiento que repercute en el resto de la familia.

Hermosillo, desde una cafetería en la colonia Condesa, en Ciudad de México, cuenta que extrapoló los recuerdos de cada una de las mujeres con las que creció y los imprimió en la película. Uno de los grandes miedos de la directora, a medida que iba creciendo admite, era perder a su familia y no poder ser parte activa de esta manada de mujeres adultas que resolvía las situaciones que les atravesaban. Un clan maduro que, por sus diferencias generacionales y filosofía de vida en la convivencia, no iba a poder mantenerse unido por siempre.

Colón de Plata a la Mejor Dirección para Mayra Hermosillo, por Vainilla, en el 51 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España, el 22 de noviembre, Alberto Díaz (EFE)

“La película va de ese miedo y de mostrar estas personalidades, con sus heridas, sus fortalezas, debilidades, con su humanidad. Fue recordar desde lo más bello hasta lo que más me dolió al estar con ellas. Hoy veo la película y me hace muy feliz volver a ver a mi familia. Saber que cada vez que quiera volver a ver esta familia junta, puedo recurrir a esta película y volver a estar con ellas, vivirlas y a sentirlas, aunque estén en otros cuerpos y con otras voces, pero son ellas. Ese retrato vivo me vale todo el esfuerzo que ha sido levantar este proyecto”, afirma la directora.

Hermosillo ya había dirigido un corto anteriormente, titulado En la piel de Lucía (2018), a la par que tuvo papeles como actriz en series como Narcos: México y Los Gringo Hunters, ambas de Netflix; o Sierra Madre, de HBO; así como en películas galardonadas como El norte sobre el vacío, por mencionar algunas. Ante épocas de sequía en su trabajo actoral, tomó la dualidad de su profesión para jugar con las oportunidades que le brindaba el cine. Vainilla se convirtió en la posibilidad de jugar con el arte y crear personajes y universos desde distintas perspectivas.

“Levantar un proyecto es invitar a la gente a jugar y a generar juntos como una fantasía que no es nuestra vida real. Para mí, la verdad, estar delante o detrás de cámara no me genera ningún problema. Al contrario, creo que cuando me toca dirigir estoy dejando respirar a la actriz y cuando me toca ser actriz estoy dejando respirar a la otra parte. Creo que es una combinación deliciosa. Es poder tener una comunicación chida, que es de lo que más falla en esta industria”, explica Hermosillo.

La directora cuenta que para materializar Vainilla tuvo entre sus principales referencias cinematográficas y artísticas a películas como Little Miss Sunshine (2006) o Florida Project (2017). Sin embargo, el camino para debutar con su primer largo no ha sido sencillo, admite la también guionista, ya que, al no tener trayectoria, no fue fácil convencer a los financiadores de apostar económicamente por una cineasta sin currículum. “¿Qué pasa cuando es tu primera vez? Estás a prueba todo el tiempo ante los ojos externos. ¿Cómo te demuestro lo que quiero hacer? No se puede más que haciéndolo, pero no es sencillo y no todas lo logran”, agrega.

Sin duda, uno de los grandes espaldarazos para la directora fue saber que su película había conmovido a Del Toro, un realizador por el que siente una gran admiración. Fue este mismo quien destacó Vainilla y a Hermosillo como parte de un movimiento cinematográfico que tiene a las mujeres a la cabeza. “Lo increíble es que los mejores directores que están saliendo de este nuevo semillero son mujeres, y de manera absolutamente natural. No es algo que se esté forzando como cuota. Tienen tanto que decir, tanto brillo, tanto talento, tanto lenguaje, tanta elocuencia, que es increíble. En los últimos 10 años ha habido una explosión de directoras maravillosas”, afirmó el también guionista tapatío en una alfombra roja durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá, el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de sus pares y mejoras leves en la inclusión y paridad para las cineastas, Hermosillo considera que todavía es difícil obtener un voto de confianza como mujer en la industria audiovisual.

“Como mujer todavía es difícil conseguir el apoyo económico y la confianza para una primera película. Las mujeres tenemos una comunicación, un diálogo y una expresión con las emociones que pareciera que, a nivel negocio y donde hay números, no hay espacio. Todo tiene que ser pragmático. Por ley, nos tratan como inestables. Creo que nos falta mucho explorar. A veces el sistema del que formamos parte y estamos ayudando a crear nos quiere imponer a huevo cómo tenemos que ser. Creo que estamos en un aprendizaje y que también está padre que nos dejen poder tener errores”, finaliza la directora.