México
MARÍA AMPARO CASAR

El juez cancela la audiencia y pone en suspenso el proceso contra María Amparo Casar

La Fiscalía General de la República no desiste de la acusación, pero abre la puerta a que el proceso se retome el próximo año

Beatriz Guillén
México -
Se ha frenado el caso contra María Amparo Casar. La audiencia de vinculación, que estaba programada para este martes, ha sido suspendida y la Fiscalía General de la República (FGR) ha retirado, de momento, la carpeta para “revisarla”, según ha confirmado la señalada a EL PAÍS. Casar ha indicado que este aplazamiento no significa que la Fiscalía desista de la acusación ni que deseche la investigación, que está abierta por presunto “uso ilícito de atribuciones y facultades”, relacionado con la pensión que la directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recibe de Pemex por la muerte de su esposo.

La FGR de Ernestina Godoy ha optado por bajar el ritmo en el proceso contra una de las voces más críticas del Gobierno. Las acusaciones contra Casar se iniciaron en 2024, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. En una conferencia mañanera en Palacio Nacional, el entonces director de Pemex, Octavio Romero, afirmó que la académica llevaba 20 años cobrando de forma irregular la pensión vitalicia de su esposo, Carlos Márquez, quien fue trabajador de la petrolera y falleció al caerse en sus instalaciones en 2004. Romero aseguró que Márquez se había suicidado y que Casar acudió al entonces procurador de Ciudad de México, Bernardo Bátiz (hoy integrante del nuevo Tribunal de Disciplina), para pedirle que “modificara el dictamen, que no pareciera suicidio, sino un accidente” y que así “procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación”.

Tras esta acusación, Pemex retiró la pensión de 125.000 pesos mensuales (unos 6.500 dólares) a Casar y la denunció ante la FGR. La directora de MCCI se amparó y el 10 de mayo un juez le dio la razón y ordenó a la petrolera devolverle la prestación “a menos que haya un ordenamiento firme, jurisdiccional o administrativo” contrario. La académica acusó a López Obrador de perseguirla: “Ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella”. Casar fue una de las figuras más criticadas desde las mañaneras del presidente, que la nombró a ella y a su organización cientos de veces, y llegó a definirla como “una traidora a la patria”.

El caso contra Casar quedó, entonces, en pausa. Hasta este septiembre en que la FGR decidió judicializar el caso. Sin embargo, el proceso no se conoció hasta este viernes. La dependencia federal, ahora dirigida por Ernestina Godoy (exconsejera jurídica de Claudia Sheinbaum), explicó que estaba analizando “detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho”. El Ministerio Público afirmó que estaban actuando “sin sesgos de ningún tipo”. “Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna”, recalcó.

En este análisis, la FGR ha retirado de momento la carpeta para seguir revisándola, lo que ha pausado la audiencia contra Casar y abre la puerta a que el proceso se retome ya el próximo año. Tras ser preguntada este lunes en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado posicionarse: “Fue un caso que se hizo público con el presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo obtiene la pensión. La parte de la Fiscalía se la dejo a la Fiscalía, para que la propia fiscal explique por qué la denuncia penal, cuando se presentó el citatorio”.

