El estilo también se hereda: prendas perfectas para el Día del Padre

El actor Marc Clotet y su padre, el investigador Bonaventura, se han unido a Cortefiel como imagen de sus prendas versátiles, cómodas y de calidad. Porque la elegancia y la clase pasan de generación en generación

Llega el Día del Padre, un pequeño quebradero de cabeza para muchas personas, que postergan la decisión por temor a equivocarse o repetirse en el detalle. Un acierto seguro es regalar algo útil, duradero y para el día a día. Prendas atemporales como camisas de rayas, pantalones de lino de cara a la inminente primavera o cazadoras de cuero son opciones para acertar con un detalle este 19 de marzo. Y Cortefiel ofrece colecciones versátiles, variadas, de la mano de unos embajadores únicos: el actor Marc Clotet y su padre, el investigador Bonaventura Clotet.

La marca busca resaltar el trabajo, la constancia y la importancia de la rutina a través de dos profesionales que han destacado en sus carreras. El padre, con una vasta trayectoria como doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, presidente de la Fundación Lucha contra las Infecciones, director del Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa) y director territorial sobre Enfermedades Infecciosas en la gerencia del Área Metropolitana Norte del Instituto Catalán de la Salud. Y el hijo, conocido por sus papeles en Física o química o La voz dormida, además fundar la productora Funicular Films.

Prendas atemporales como camisas de rayas, pantalones de lino de cara a la inminente primavera o cazadoras de cuero son opciones para acertar con un detalle este 19 de marzo

Aunque desde facetas laborales muy diferentes, siempre se han mostrado unidos. De hecho, Marc contó en una entrevista reciente que su padre les ha enseñado “desde el diálogo, sin imposiciones ni broncas”. Confesó que con él tuvo la oportunidad de expresar su punto de vista y de ser “escuchado”.

Los protagonistas de la campaña son un padre y un hijo con trayectorias muy diferentes, pero destacadas por el trabajo, la constancia y la importancia de la rutina. David Corrochano

Con la reflexión, entre cómica y filosófica de: “¿Soy igual que mi padre?”, los dos personajes abordan la herencia de un estilo, clase y elegancia. Desde los gestos hasta la manera de vestir. Reconocen que, con el paso de los años, el parecido es inevitable. También a la hora de enfrentarse a un armario. Su lema es: “De tal palo, tal estilo”. Precisamente ese gusto compartido puede convertirse en un regalo que permite que Bonaventura se acuerde a diario (en el momento de elegir el conjunto para su agenda) del cariño de sus hijos.

Prendas que se adaptan al ritmo diario y al paso del tiempo

Del rodaje a una reunión, del trabajo al afterwork, del encuentro con amigos a una cena en pareja. La colección de Cortefiel encaja tanto en un entorno profesional formal como en rutinas más dinámicas y cambiantes. Por ejemplo, sus cazadoras ligeras casuales, vaqueros rectos o sobrecamisas de algodón no dejan de ser tendencia. En elegantes tonos azules, grisáceos o marrones, pueden combinar con muchas otras piezas.

La marca Cortefiel se dirige, sobre todo, a un público de hombres y mujeres que rondan los 40 años, jóvenes en sus hábitos, de mente abierta y dispuestos a adoptar las nuevas tendencias

Con opción de comprar en web, en aplicación o en tienda física, Cortefiel es la primera marca creada por Tendam, uno de los principales grupos de moda en Europa. Desde sus inicios, hace más de 80 años, ha marcado un estilo propio, basado en la elegancia, la calidad, la comodidad y la funcionalidad. Con este propósito, la firma española se ha abierto camino para convertirse en un referente y se ha consolidado como una de las firmas principales en el panorama actual de la moda europea, dentro del segmento de las cadenas especializadas.

La marca Cortefiel se dirige, sobre todo, a un público de hombres y mujeres que rondan los 40 años, jóvenes en sus hábitos, de mente abierta y dispuestos a adoptar las nuevas tendencias. Con sus colecciones, aseguran en la compañía, invitan a descubrir una alternativa sorprendente a un público que le es fiel (no es un juego de palabras) desde hace más 80 años. O lo que es lo mismo, varias generaciones, como los protagonistas de la campaña. El confort nunca pasa de moda: se renueva y se adapta a personas que ven el mundo de acuerdo con los valores actuales, a través de materiales y líneas innovadoras.