Feijóo entrega a la jueza los ‘whatsapps’ que recibió de Mazón el día de la dana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, entregó este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes de WhatsApp que le remitió el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, cuando la dana causó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

¿Por qué ahora? Feijóo está citado a declarar el 9 de enero. La jueza considera que puede aportar información relevante sobre los comentarios realizados por Mazón el día de la tragedia, en relación con la información que iba recibiendo de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa.

El líder nacional de los populares solicitó que su comparecencia como testigo se realizara por vía telemática.

Dudas sobre las comunicaciones. Feijóo entregó un acta notarial con todos los mensajes, aclarando que no hubo llamadas ni otros medios de comunicación.

Sin embargo, solo aportó los mensajes recibidos, y no los que él envió a Mazón.

La conversación arranca a las 20.08, después de la comida en El Ventorro, con un escueto “Gracias Presi” de Mazón, como respuesta a un mensaje de apoyo de Feijóo al entonces president. Las horas de envío desmienten que el líder del PP estuviese informado en tiempo real.

