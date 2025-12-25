De la convivencia democrática a Europa: el discurso de Felipe VI en ocho frases

El tradicional discurso navideño de Felipe VI ha estado marcado este año por el recuerdo de los 50 años de democracia y los 40 años de la adhesión de España al proyecto europeo. En su mensaje, el Monarca ha apelado a la convivencia democrática, la confianza entre ciudadanos e instituciones y la necesidad de avanzar unidos ante los desafíos sociales, económicos y políticos.

Ocho frases claves:

“Estos aniversarios me animan a hablaros esta Nochebuena de convivencia, de nuestra convivencia democrática”, ha señalado al inicio del mensaje, en el que ha subrayado la importancia de la memoria compartida y la confianza en el futuro.

“La Transición fue, ante todo, un ejercicio colectivo de responsabilidad”.

“Aquel coraje —el de avanzar sin garantías, pero unidos— es una de las lecciones más valiosas que nos enseñaron”, ha destacado al poner en valor la capacidad de acuerdo en momentos de incertidumbre.

“Europa no solo trajo modernización y progreso económico y social: afianzó nuestras libertades democráticas”, ha dicho al referirse a la integración europea como uno de los grandes hitos de la democracia española.

“España ha experimentado una transformación sin precedentes en estas cinco décadas”.

“Vivimos tiempos ciertamente exigentes”, ha reconocido al enumerar las dificultades actuales, como el coste de la vida, el acceso a la vivienda, la incertidumbre laboral o el impacto del cambio climático.

“La tensión en el debate político provoca hastío y desencanto”, dijo a los partidos.