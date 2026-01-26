Planear un viaje a la nieve sin preocupaciones

Pirineos, Sierra Nevada y Los Alpes son tres destinos de ensueño donde practicar 'snowboard'.

Intermundial tiene varias modalidades de seguro de viaje que cubren tanto los imprevistos relacionados con los deportes de invierno como con los que rodean la propia experiencia

Trineo con perros, esquí, hiking... Las aventuras en la montaña son las estrellas del invierno. Y las opciones para organizar una escapada con familia o amigos, son cada vez más variadas y atractivas.

Tres destinos para recordar

Grandvalira, en los Pirineos andorranos, es una de las zonas más concurridas en los meses invernales por los amantes de los deportes de montaña. Su riqueza se basa en la multitud de actividades aptas para toda la familia: excursiones con raquetas, paseos en trineos tirados por perros, snow, tirolina... Un plan perfecto para los más aventureros.

Conocer la estación de esquí es uno de los consejos para la preparación previa en un viaje de montaña.

Del norte, al sur de la Península, a Granada. Sierra Nevada, en la cordillera Penibética, es zona idónea para acampar con autocaravana a pie de pista. La estación tiene aparcamiento propio para este tipo de vehículos y todas las facilidades para que se unan en un mismo plan niños y nieve. Y a tan solo 90 kilómetros de la costa.

Para quienes quieran iniciarse en estos deportes fuera de España están los Alpes Suizos, que presentan un escenario perfecto para aprender a esquiar y disfrutar del magnífico paisaje nevado y tranquilo. Además, existe una gran diversidad de actividades para todos los miembros de la familia, como el hiking.

Eso sí, planear un viaje en torno a los deportes de invierno requiere de una preparación previa. Por ejemplo, si se va a esquiar y es la primera vez que se hace, es fundamental haber entrenado durante días el cuerpo para no pasar de una vida sedentaria a un gran esfuerzo. Es importante conocer la estación de esquí, el alojamiento disponible, los medios de transporte, qué son el forfait y el skipass, la dificultad de las pistas y contratar un seguro de esquí.

El seguro de viaje, a la medida

En Intermundial cuentan con seguros de todo tipo para que solo haya que preocuparse de pasarlo bien y disfrutar de la experiencia:

El seguro Totalsports es ideal para multideportistas, amantes de varias disciplinas, ya sean relacionadas con la nieve o con otras aventuras.

El seguro Wintersports es una opción de las más completas. Cubre más de 20 deportes de nieve, tanto en pista como fuera: esquí alpino/travesía, snowboard , escalada en hielo...

El seguro Wintersports Basic está dirigido a los que buscan una alternativa más económica, tanto para escapadas por España como por Europa.

Todas estas pólizas cubren más allá de los propios accidentes relacionados con las actividades deportivas, como asesoramiento previo al viaje, asistencia médica y gestión de siniestros. Por ejemplo, el Wintersports permite hasta 500.000€ de gastos médicos, anulación del viaje, regreso anticipado, búsqueda, coste del rescate en helicóptero, rotura de equipo, pérdida de equipaje y hasta responsabilidad civil. En el caso de falta o exceso de nieve o lesión/accidente también cubre el reembolso del forfait/skipass (abono esencial para acceder a remontes y pistas).

Contratar un seguro es muy aconsejable cuando se planea un viaje relacionado con los deportes de nieve y aventura.

También es ampliable para ahorrarse los gastos de las sesiones de rehabilitación que se necesiten hasta la recuperación total, si se sufre una lesión practicando esquí u otros deportes de nieve.

A través de la app, todo más sencillo

Como aspecto diferencial, la app de Intermundial permite que se realicen múltiples gestiones relacionadas con el viaje: