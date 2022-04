4

Pablo Casado, con los documentos sobre su máster que mostró a los periodistas, en mayo de 2018. El Tribunal Supremo no apreció indicios de delito en la concesión del título al diputado y líder del PP, aunque el escándalo afectó gravemente a la reputación de la Universidad Rey Juan Carlos. El alto tribunal decidió no imputar a Casado por un delito de prevaricación administrativa y cohecho impropio, alegando que no había indicios del primer delito, y el segundo, si existiera, habría prescrito. Pero dejó serias dudas sobre la forma en que el líder del PP obtuvo el máster al indicar que hay indicios de que recibió un trato de favor.