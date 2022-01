9

José Escobal tiene 71 años y lleva 15 años viviendo en España desde que emigró de Perú. Esta tarde de noviembre, sentado en una de las sillas recicladas, espera a que el autobús le lleva de vuelta a Madrid. Está buscando habitación cerca de Morata de Tajuña o Chinchón, dice que ya no le alcanza el dinero para vivir en la capital. "He llegado a esperar hasta una hora y media en domingo. Los tiempos que señalan las paradas no coinciden con la realidad. Menos mal que estaban la sillas", añade.