El hecho de que no haya habido más visitas de Estado en estas más de cuatro décadas no significa que no haya una relación muy estrecha entre ambas casas reales, puesto que los contactos entre sus miembros han sido frecuentes en los últimos años, según han resaltado en un comunicado emitido desde Zarzuela. Tras el recibimiento, los Reyes asistieron a la embajada española, donde realizaron una intervención en la que recordaron que el número de españoles que han emigrado a Suecia ha ido en aumento en los últimos años, aprovechando las oportunidades laborales.