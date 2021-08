1

Jennifer Aniston ha sido tajante. La actriz ha puesto fin a su relación "con algunas personas" por mostrarse contrarias a la vacunación o no aclarar si estaban o no inmunizadas contra la covid-19, según ha contado en una entrevista en la revista 'InStyle'. "Es complicado porque todos tienen derecho a su propia opinión, pero muchas de ellas no están basadas en nada, excepto en el miedo o la propaganda", ha afirmado Aniston, de 52 años, para quien informarse sobre si se está vacunado o no "es una obligación moral y profesional, porque no nos pueden realizar test todos los días". Durante los meses duros de la pandemia, en la primavera de 2020, hizo campaña a favor del uso de la mascarilla en sus redes sociales.