Sikor Natuan, hijo del jefe local, muestra el 6 de agosto de 2010, en la localidad de Yaohanen, en la isla de Tanna (en la República Vanuatu, en el Pacífico Sur), dos fotos de Felipe de Edimburgo, a quienes veneran como un dios. El culto del "hijo del Espíritu de la Montaña" se inició en los años cincuenta. Una leyenda local anunciaba que el dios de la montaña tendría un hijo "de piel pálida" que viajaría muy lejos para casarse con una mujer poderosa. Para ellos, no podía ser otro que Felipe de Edimburgo, que viajaría a través de los océanos para acabar con "la pobreza, la enfermedad y las deudas". En 1974, el duque, desconocedor de su situación divina, visitó las Nuevas Hébridas (que en aquel momento era una colonia británica; tras su independencia en 1980 se convertiría en la República de Vanuatu). Tras ser informado, no dudó en enviarles una fotografía firmada (la de la derecha). Ellos le respondieron, mandándole un "nal-nal" (un garrote para matar cerdos). Felipe no dudó en hacerse una foto con el artefacto (la de la izquierda) y enviársela. Las imágenes, junto a la bandera británica que muestra el hijo del jefe, son objetos muy preciados para los miembros de ese culto.