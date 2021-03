4

El chat 'privado' de militares

El archivo de las diligencias abiertas en relación con el grupo de WhatsApp llamado “El Chat de la XIX del Aire”, en relación al número de esa promoción, se ha debido sobre todo a que era “privado”. Entre los mensajes cruzados había algunos que hablaban de la posibilidad de llevar a cabo un golpe de Estado. Otro planteaba “fusilar a 26 millones de hijos de puta” que existirían en España. Conocidos estos mensajes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Madrid, que llegó a la conclusión de que no eran perseguibles penalmente. Los fiscales consideraron que procedía el archivo porque los mensajes no buscaban tener publicidad, y se difundieron en un ámbito restringido. La resolución de archivo recoge que se trataba de un chat integrado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire, y no constituyen un delito de odio. Tras subrayar el carácter “privado” del chat, la Fiscalía explicaba que los participantes opinaban en él “en la confianza de estar entre amigos”, y en uso de su libertad de expresión.