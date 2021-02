8

Djokovic saluda a Medvedev, tras su victoria en el Open de Australia. “No pienso en que me esté haciendo mayor pero tengo que ser más inteligente a la hora de confeccionar mi calendario. Voy a dedicar particular atención a los Grand Slam ya que mi principal objetivo es conseguir tantos como pueda. La otra razón es que no puedo traer a mi familia conmigo por el tema de la pandemia”, agregó después de conseguir su novena corona en Melbourne Park.