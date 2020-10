6

Además de ganar tres Copas del Mundo, a Pelé se le adjudica haber superado la barrera de los mil goles, con 1.281 tantos en 1.363 partidos, una cifra cuestionada porque incluye partidos no profesionales, según algunos expertos en estadísticas. En la imagen, el futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, finge bailar ballet durante una sesión de entrenamiento con su equipo New York Cosmos, en 1975.