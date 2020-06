12

Aeropuerto de Sevilla

Según la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Área (Eurocontrol), el tráfico aéreo europeo se ha visto reducido más de un 90%. Hace unos meses, el mayor reto que enfrentaba la humanidad eran las crisis climática y de biodiversidad: frenarlas a tiempo para no alcanzar un punto de no retorno y adaptarse a los impactos del cambio climático que ya no se puedan evitar. Hoy la prioridad sigue siendo la misma, pero se le ha sumado una pandemia que ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de las ciudades, los países, el planeta y, por tanto, de quienes habitamos en ellas.