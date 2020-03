12

La marisquería Köln no estaba aún en funcionamiento cuando el Atlético disputó su primer partido europeo en el Calderón. Fue el 12 de octubre de 1966 contra el Malmoe sueco (3-1). Apenas una semana después de que el estadio, aún sin acabar, fuera inaugurado ante el Valencia. “La grada principal no estaba terminada aún, faltaban muchas cosas por hacer. El ambiente era bueno, porque desde la semifinal del 59 que perdimos con el Madrid, el club no había participado en la competición. A los suecos ya les habíamos ganado allí”, aseguró Adelardo en una crónica a EL PAÍS.