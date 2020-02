11

Ariana Grande

El pasado mes de noviembre, Ariana Grande explicó a través de sus redes sociales la cancelación de algunos conciertos de su gira mundial. "Hola amores, pues todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último concierto de Londres. [...] No sé qué pasa pero me duelen muchísimo la cabeza y la garganta. Ya sé que sueno bien, pero me duele muchísimo y me cuesta respirar durante los conciertos", escribía en un largo mensaje. "La verdad es que no sé qué está pasando con mi cuerpo ahora mismo y quiero averiguarlo", explicó acerca de su condición.