Renée Zellweger

Renée Zellweger decidió en 2010 tomarse un descanso en su exitosa carrera, en la que llegaban a acumularse hasta cinco estrenos en un solo año. Su retiro se prolongó hasta seis años. "La agenda me había atrapado y no me estaba cuidando. Estaba realmente exhausta y tomaba decisiones que no eran precisamente saludables. (...) Solo necesitaba apartarme y tener una perspectiva diferente para poder tomar decisiones más saludables", contó la actriz en diciembre al portal 'Deadline'.