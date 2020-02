4

Emma Watson

En los Oscar de 2018, Emma Watson cruzó una de las últimas fronteras que le faltaban en su incansable lucha a favor de las mujeres: tatuarse el lema Time’s Up, el movimiento que surgió hace unos años para denunciar los casos de abusos sexuales a raíz de las denuncias de acoso a Harvey Weinstein. Aunque el tatuaje de la actriz de Harry Potter no era permanente, sino que se trataba de una calcomanía, los internautas no tardaron en destacar que había una falta de ortografía, no estaba el signo de puntuación en forma de coma alta conocido como el apóstrofo que se coloca entre las letras e y s de la palabra 'Times'.