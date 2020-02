1

Presley Gerber

El hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, Presley Gerber, ha sido objeto de las críticas en Instagram estos días debido a la palarba misunderstood (incomprendido) que se ha tatuado debajo de su ojo derecho, en la mejilla. El tatuador, Jon Boyo, el mismo que tatuó a Justin Bieber también en la cara, ha sido el encargado de compartir la imagen que ha llenado de comentarios despectivos la red social. Pero el hijo de Cindy Crawford no ha tardado en responder y ha asegurado que no se arrepiente. “Si pensara que esto iba a arruinar mi cara o no hubiera querido hacérmelo, entonces no me lo habría hecho. Creo que eso es algo bastante obvio. (…) Pone “incomprendido” porque así es como me he sentido durante toda mi vida", ha defendido.