El matrimonio entre Alba Carrillo y Feliciano López no llegó a cumplir su primer aniversario pero la separación fue publicitada con la misma pasión con la que pocos meses antes se declaraban amor eterno. La ruptura de la pareja, once meses después de casarse, marcó el punto máximo de interés mediático porque hubo de todo: acusaciones de infidelidad y de falta de deseo sexual, lágrimas en directo, familiares que entraban y salían del conflicto a golpe de declaraciones y entrevistas pagadas a la modelo que entre lágrimas no dudó en dar detalles escabrosos de su relación con el tenista.