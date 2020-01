4

Los celos han marcado la relación entre Federico y Joaquín de Dinamarca. "Ellos intentan no coincidir nunca en reuniones familiares, a no ser que no les quede otro remedio. Las navidades las suelen pasar separados y [la reina] Margarita alterna un año con cada uno de sus dos hijos", contó una fuente al portal 'Her & Nu'. Tampoco la portada de la revista 'Svensk Dam', en la que aparece el príncipe Joaquín a punto de besar a su cuñada, Mary Donaldson, ayudó en la relación de los hermanos.