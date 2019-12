12

Matt Smith y Lily James

Tras cinco años de noviazgo, Matt Smith y Lily James han roto este 2019. Una ruptura sentimental que no ha sido confirmada por ninguno de los dos, pero que los medios británicos y estadounidenses asocian a que la pareja lleva sin acudir junta a actos públicos desde agosto y la actriz no estuvo en el cumpleaños de Smith el pasado octubre. De hecho, la relación entre el actor y su compañera de reparto en 'The Crown', Claire Foy, ha sido cada vez más estrecha. La anterior protagonista de la serie de Netflix se separó del intérprete Stephen Campbell en febrero del año pasado.