Almudena Cid no pudo aguantar hasta diciembre y puso el árbol un mes antes de las fiestas, aunque asegura que los que la conocen saben que lo hubiese hecho incluso en octubre. Y en su casa no se quita el árbol hasta San Valentín. "Me encanta la Navidad. Quizás porque cuando competía solo podía disfrutar de ella tres días", explicó en su cuenta de Instagram.