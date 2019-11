2

El evento tiene tales dimensiones que hasta que uno no llega y no se hace a la idea de su magnitud. Como dato, unas 300 personas trabajan en él, entre el montaje, voluntarios de Protección Civil, estudiantes de Turismo, policía nacional y municipal, sanitarios y los trabajadores de las atracciones y de los puestos de los mercados, por no hablar del personal extra que contratan los negocios de la ciudad. En la imagen, una de las decoraciones del Poblado Navideño.