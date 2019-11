5

Tras terminar el instituto, Ryan Reynolds decidió practicar paracaidismo con sus amigos. “A esa edad se hace lo que quieran tus amigos, así que yo también empecé a hacerlo. Cada vez me daba peor presentimiento. Hasta que llegó mi salto número 13 y el paracaídas no se abrió”, explicó a la revista 'ICON'. Tras varios minutos suspendido en el aire, se acordó de tirar de la anilla del paracaídas de emergencia. "Aterricé a ocho kilómetros de donde tendría que haber aterrizado y sobreviví, pero la experiencia me dejó bastante tocado. Juré no volver a hacerlo nunca más. Aún hoy me da miedo volar", contó el actor.