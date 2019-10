2

La cantante Miley Cyrus dejó de ser la niña buena de Disney y eso también se notó en sus estilismos. En los premios MTV Video Music Awards de 2015 apareció con un vestido rosa de látex, diseñado por House of Holland, con la frase "Do it" ("Hazlo", en inglés), combinado con un tocado de hocico y orejas de cerdo. Ese mismo día, lució un conjunto plateado que no dejaba casi nada a la imaginación.