La actriz española Elsa Pataky, de 43 años, y el actor australiano Chris Hemsworth, de 36, se casaron en 2010 en las paradisíacas playas de las islas de Indonesia. Actualmente, los actores son padres de tres hijos y viven en Australia, alejados del caótico Hollywood. Pataky confesó al medio australiano 'Now to love': "Cuando conocí a Chris, él estaba empezando. Yo ya había trabajado mucho desde joven y me sentí feliz de poder tomarme un descanso y ser madre".