Ellen Degeneres y Portia de Rossi. Se enamoraron inmediatamente la una de la otra cuando coincidieron en el programa ‘VH1 Big’, en 2004. Entonces la actriz aún no había revelado públicamente que le gustaban las mujeres. “Ellen me dejó sin aliento. Nunca me había pasado en mi vida y cuando la vi experimenté todas esas cosas que escuchas en las canciones o ves en las películas. Me temblaron las rodillas”, contó de Rossi en ‘The Advocate’. Cuatro años después se casaron.