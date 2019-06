14

“Los niños adoptados no hemos sido abandonados, hemos sido elegidos y me considero afortunado de tener una madre biológica que me amó hasta el punto de saber que no estaba lista para ser madre y que tuve padres maravillosos que me eligieron”, ha declarado la actriz y cantante Kristin Chenowwth, quien fue adoptada por los que considera sus “verdaderos padres” a los cinco días de nacer.