Los templos de la Movida y el Mersey sound

Liverpool vivió su Movida antes de la Movida. Fue el Mersey sound o Mersey beat (por el río Mersey, que desemboca al mar en la ciudad), que tuvo lugar desde finales de los 50 y cuyos principales exponentes, claro, fueron los Beatles. El resto, aunque muchas tenían un estilo muy similar al de los comienzos de Lennon y compañía, no alcanzaron tanto éxito internacional, pero sí representaron una ola de cambio en la música británica, y en especial en la del norte de Inglaterra. La apertura de The Cavern en 1957 coincide con el inicio de esta época. En su escenario tocaron los Beatles más de 200 veces, lo que hizo que se convirtiese en un local mítico para los amantes de la música.

El Penta fue uno de los centros neurálgicos de la Movida madrileña de los 80. Fue Antonio Vega, cuya imagen puede verse por todo el bar (igual que la de los Beatles en The Cavern) quien elevó su nombre a mito al incluirlo en la letra de Chica de ayer, una de las mejores canciones surgidas de aquella época. Con varias transformaciones y cambios de dueño el Penta (antes Pentagrama, siempre en calle de la Palma, 4) ha sobrevivido hasta hoy, 43 años después de abrirse. The Cavern no puede decir lo mismo: fue sepultado en 1973, reabierto en otra localización entre 1984 y 1985. Finalmente volvió a abrir en ese mismo local en 1991, donde continúa recibiendo a fans de los Fab Four.