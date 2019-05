7

Jesús Ortiz acompaña a su hija al altar. Don Felipe tuvo que esperar 20 minutos a que llegaran. El retraso no fue culpa de la novia. Con la alfombra empapada y cayendo agua a mansalva, el servicio de protocolo tuvo que buscar una solución para que no la novia no se mojara. Ella y sus damas de honor en un coche, y a los pajes, en un monovolumen.