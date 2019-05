6

Animal Rescue España (ARE) es otra de las organizaciones que se dedica a rescatar y dar un hogar a los animales abandonados, mayoritariamente en Castilla-La Mancha, la segunda comunidad con un mayor número de terrenos de caza. “Nosotros por cercanía recogemos muchos animales de la zona de Toledo”, comenta Pilar Delgado, voluntaria de ARE. Durante el mes de febrero, en su refugio, cuya ubicación prefieren no revelar, convivían unos 60 perros, en su mayoría galgos y podencos.