Pueden ser igual de amorosas y entregadas, pero estas abuelas ya no se quedan en casa haciendo calceta mientras ven pasar la vida sin que parezca que va con ellas. Activas, atractivas y seguras de sí mismas, su ejemplo demuestra que hay vida para las mujeres después de haber dado el relevo a sus propios hijos. Yasmin Le Bon. Se casó con 20 años con Simon Le Bon, líder de la banda Duran Duran y son padres de tres hijos Amber, Saffron y Tallulah. Con 54 años, la modelo británica, sigue trabajando para algunas de las principales revistas de moda y para campañas de Armani o M&S. Desde 2018 es abuela de Taro Arturo, su primer nieto, hijo de Saffron. “Es lo mejor que me ha pasado. Nunca imaginé que sería así”, confesó a EL PAÍS poco tiempo después de su nacimiento. Recientemente desfiló para Calvin Klein y dijo: “Ahora uso más minifaldas que cuando tenía 20 años y el que hable a mis espaldas que sepa que no me duele lo que ni oigo ni veo