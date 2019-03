11

La actriz Patricia Montero, que en febrero se convirtió en madre por segunda vez, ha publicado un combo de dos fotografías en las que aparece su pareja, el también actor Álex Drover junto a las dos hijas de ambos: Lis, de tres años, y la recién nacida Layla. "Porque has conseguido que me plantee tener 10 hij@s contigo...porque no puedo imaginar un mejor papá para nuestras hijas y porque sabía que eras un buen padre por Lis pero con las dos ya te doy medalla de honor. Feliz día del padre mi amor", ha escrito la actriz en su Instagram.