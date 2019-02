9

¿Alguna vez te has parado a pensar en todo lo que has conseguido? "No, que va. Lo pensaré el día que me retire, ahí seré consciente de lo que he hecho. Que me digan que soy la mejor jugadora de la historia por haber ganado tres mundiales… pues sinceramente no me lo creo, hay muchas muy buenas, que han conseguido muchas cosas y a mí me queda mucho todavía por conseguir. Me queda guerra por dar todavía", dice unos días antes de la final en la que se lesionó.