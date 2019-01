4

Entre lágrimas, el tres veces campeón de grand slam admitió que no está en condiciones de seguir jugando de manera profesional. "Puedo jugar con límites. Pero los límites y el dolor al mismo tiempo no me permiten disfrutar de la competición ni de los entrenamientos", ha apuntado. En la imagen, Andy Murray, de Gran Bretaña, devuelve la pelota al español Fernando Verdasco, en un partido de cuartos de final de Wimbledon, el 3 julio de 2013.