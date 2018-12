1

¡Algo apesta!

Elliot se despierta una mañana con un mal olor. Busca en su habitación pero no encuentra nada. Abre la ventana pensando que podría ser una mofeta pero tampoco ve nada. ¿Qué podría ser? No son sus mascotas y tampoco es la basura. No es su papá que huele muy bien recién de la ducha. ¿Qué podrá ser? En el desayuno todos están vestidos y su mamá le dice que se quite ya el disfraz pero es su favorito. ¿Será su hermana la que huele mal o tal vez es el perro? Pronto lo descubrirá. “¡Algo apesta!” de Blanes Liliane Hellman narra la investigación de un niño pequeño para descubrir la procedencia del mal olor. Pasa por las estancias de la casa así como por cada miembro de la familia, incluidos las mascotas. Es divertido y tiene unas ilustraciones bonitas, apropiadas para aprender o repasar vocabulario.