No solo los hombres de Silicon Valley caen rendidos ante las estrellas femeninas. La empresaria Tasha McCauley, cofundadora de la compañía robótica Fellow Robots, situada en el Research Park de la NASA en Silicon Valley, se casó en diciembre de 2014 con el protagonista de ‘500 días juntos’, Joseph Gordon-Levitt. En junio de 2017, dieron la bienvenida a su segundo hijo. La pareja, en la imagen en una fiesta de Halloween en Los Ángeles en 2015, siempre ha mantenido su vida personal alejada de los focos. McCauley dejó Fellow Robots para trabajar como Directora de Desarrollo de Negocios en 'GeoSim Systems', una compañía que crea modelos virtuales de ciudades. También es miembro de la junta directiva de 'Ten to the Ninth Plus Foundation', una compañía que se enfoca en el avance técnico en todo el mundo. El patrimonio neto de esta científica y experta en tecnología se calcula que es de 35 millones de dólares.