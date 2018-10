8

Por trece razones

En un repaso de series juveniles actuales no puede faltar 'Por trece razones', cuyo éxito es posiblemente la razón de que existan algunas de las anteriores series de esta lista. El argumento ya es conocido: es la historia de Hannah Baker, una chica que se suicida y que en 13 cintas de casette dirigidas a sus compañeros, ha dejado grabadas las que para ella son las razones que la han llevado a tomar esa drástica decisión. La primera temporada, que contaba toda la historia que narraba el libro en el que se basaba, fue todo un pelotazo de Netflix que no pudo evitar la tentación de darle una segunda temporada en la que sigue dando vueltas sobre lo mismo. Meten referencias al Me Too, pero en general, la segunda temporada innecesaria. Y todavía va a tener otra temporada más. Aun así, el mérito de la primera entrega, muy bien ejecutada y articulada, y toda la conversación que generó a su alrededor hay que reconocérselo.