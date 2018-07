Paris (France), 29/07/2018.- (L-R) Netherlands' Wout Poels, Great Britain's Christopher Froome, Britain's Luke Rowe, Poland's Michal Kwiatkowski, Britain's Geraint Thomas wearing the overall leader's yellow jersey, Spain's Jonathan Castroviejo and Colombia's Egan Bernal of Team Sky drink champagne during the 21st and final stage of the 105th edition of the Tour de France cycling race over 116km between Houilles and Paris, France, 29 July 2018. (España, Ciclismo, Polonia, Países Bajos; Holanda, Gran Bretaña, Francia) EFE/EPA/MARCO BERTORELLO / POOL

