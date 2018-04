4

Lucas Vázquez analizó la jugada del penalti decisivo y cree que "no hay discusión". "La jugada viene de Toni (Kroos) que le da un balón a la espalda a Cristiano. Cristiano me la pone en el área pequeña y cuando voy a rematar el central llega por detrás y me arrolla. Yo creo que no hay discusión", analizó.