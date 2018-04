9

Bron/Broen

Coproducción de suecodanesa que arrancó en 2011 y que en Escandinavia ha terminado hace tres meses con su cuarta temporada. Una de las series que marcó el reciente 'boom' de la ficción televisiva nórdica y que ha sido fuente de 'remakes' varios. La base es la colaboración entre la policía de dos países vecinos. En la primera temporada, un cadáver aparece justo en la mitad del puente que une los dos países, justo en la frontera entre los dos. Saga, detective de Malmo con el síndrome de Asperger y dificultades para las relaciones sociales, y Martin, detective de Copenhague, trabajarán juntos en el caso mientras que vamos conociendo a los dos policías, con personalidades muy diferentes. Cada temporada se centra en un caso diferente, aunque tienen continuidad con la evolución de los personajes. En la tercera entrega hay un relevo en los protagonistas, un cambio que funcionó mejor de lo que cabía esperar, porque en esta serie no solo son importantes los casos y la forma en la que están narrados, con diferentes personajes que van entrando y saliendo y de los que al principio no sabemos bien la relación con la historia, sino que los protagonistas son una parte esencial. Dónde verla. En Netflix ya están disponibles las tres primeras temporadas de 10 capítulos cada una. La cuarta y última la estrenará esta primavera AXN, aunque aún no hay fecha, y en algún momento llegará a Netflix.