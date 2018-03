10

La buena relación que tenían las protagonistas de ‘Sexo en Nueva York’ es algo que no sobrepasó la ficción. En la vida real la actriz Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha, habló en más de una ocasión de su enemistad con Parker. La última polémica fue el pasado febrero cuando Cattrall reprochó a Parker el mensaje de pésame que publicó en Instagram por la muerte de su hermano. “No necesito tu amor o tu apoyo en este trágico momento @sarahjessicaparker. Mi madre me ha preguntado hoy '¿cuándo va @sarahjessicaparker, esa hipócrita, a dejarte en paz? Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo realmente cruel que eras entonces y eres ahora. Déjame que deje esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable".