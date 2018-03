1

Beatriz Luengo (Madrid, 1982) era Lola

La madrileña interpretaba a la chica más dulce e inocente de 'Un paso adelante', Lola, una de las culpables de que cambiáramos de siglo con calentadores en los tobillos. La serie la lanzó a la fama (antes había pasado por 'El Comisario y 'Periodistas' sin pena ni gloria) y gracias a UPA Dance (la banda basada en los protagonistas de la ficción) se convirtió en un fenómeno pop. En cuanto la Escuela de Carmen Arranz echó el cierre no se supo mucho más de ella hasta que reapareció en el programa 'Tu cara me suena' en 2016. Sin embargo, Luengo no ha perdido el tiempo y es una estrella al otro lado del charco. Se centró en su carrera en solitario y su primer disco 'Mi generación' (2015) le dio una nominación a mejor cantante española en los MTV Europe Music -incluso Justin Timberlake compuso para ella el tema 'Go Away'-. Con 'Bela y sus moskitas muertas' se llevó el Grammy Latino a mejor álbum pop en 2013. Ha escrito canciones para Pitbull, Jennifer López, Chayanne, Orishas (está casada con Yotuel) o Ricky Martin. Sí, 'La Mordidita' es culpa suya. Tiene su propia escuela de baile en Madrid y está casada con Yotuel, al que conoció en el rodaje de 'Un paso adelante'.