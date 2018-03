7

El actor Eddie Murphy y la ex Spice Girl Mel B vivieron un romance en el verano de 2006. La cantante se quedó embarazada y el intérprete no reconoció a la niña hasta que no le obligaron los tribunales en 2007, que determinaron que Murphy debía pasar una ayuda económica para la pequeña. Tras varios años de disputas y sin relación con la niña, en 2010 Eddie Murphy y Mel B enterraron el hacha de guerra y Angel Iris conoció a los otros hijos del actor, que en total tiene nueve de diferentes relaciones.