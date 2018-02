3

Aquí no hay quien viva

España es un país de sainetes (one act farce/comedy, si tenéis que explicarlo a algún extranjero en inglés) y ‘Aquí no hay quien viva’ reunía varios por capítulo. Una serie que sirve para explicar los diferentes tipos de personas que pueden ser tus vecinos, que explica el humor español a diferentes niveles, desde lo chabacano (y no dicho como algo negativo) a lo costumbrista pasando por algún apunte sutil. "Aquí no hay quien viva' me explicó cómo era España cuando vivía en Venezuela. Al mudarme a Madrid comprobé que todo era cierto", nos cuenta la periodista Verónica Figueroa en Twitter.