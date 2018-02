9

Bongpyeong-myeon (Korea, Republic Of), 15/02/2018.- (L-R) Nick Baumgartner of the USA, Mick Dierdorff of the USA, Regino Hernandez of Spain, Christopher Robanske of Canada and Anton Lindorfs of Finland in action during the Men's Snowboard Cross SBX Semifinals at the Bokwang Phoenix Park during the PyeongChang 2018 Olympic Games, South Korea, 15 February 2018. (España, Fénix, Corea del Sur, Finlandia, Estados Unidos) EFE/EPA/FAZRY ISMAIL